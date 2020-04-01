المكصوصي : فساد وزارة التربية يزكم الأنوف .. ولابد من فتح ملفاته

أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، الاربعاء ، ان لجنته ستشرع بفتح كافة مفات الفساد داخل وزارة التربية، مشيرا إلى أن الفساد داخل الوزارة اصبح يزكم الانوف.



وقال المكصوصي في تصريح له ، إن “عضو لجنة التربية النيابية النائب عباس الزاملي سيشرع خلال انعقاد الجلسات القادمة إلى فتح جميع ملفات الفساد داخل الوزارة”.



وأضاف أن لجنته “ستكون مساندة لكبح جماح الفاسدين وتعريتهم”، مشيرا إلى أن “الفساد داخل وزارة التربية أصبح يزكم الانوف”.



ولفت المكصوصي إلى أن “هناك ملفات خطيرة سنعمل على تدقيقها ومن ثم التحقيق بها”، مؤكدا أن “هذه الملفات لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها”.