أول تعليق من قيادة العمليات المشتركة على أنباء نصب "الباتريوت "في البلاد

علقت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الاربعاء، على تقارير نصب منظومة دفاع جوي اميركية في العراق، مبينة ان تلك الانباء مازالت اعلامية ولم يخطرنا الجانب الاميركي بتلك الخطوة .

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح له ان “الجانب الاميركي لم يخطرنا بخطوة نصب الباتريوت في القواعد العسكرية”، مشيرا إلى أن “الانباء بشأن وصول منظومات الى العراق هي تسريبات إعلامية”.

وأضاف الخفاجي، ان “نصب منظومة الباتريوت في العراق مقترنة بالمباحثات الجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والحكومة العراقية بشأن التواجد الاجنبي”.

واوضح الخفاجي انه “في حال وجود اتفاق نهائي فان الحكومة ستعلن عن تفاصيل الاتفاق وستخطر قيادة العمليات المشتركة لتنفيذ الاتفاق”.

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