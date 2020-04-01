إخماد حريق كبير اندلع بمجمع تجاري وسط بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع بمجمع تجاري في شارع النضال وسط بغداد .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إنه “تم اخماد حريق واسع اندلع في مجمع القصر الابيض لصيانة أجهزة التبريد وسط شارع النضال بمنطقة الكرادة”.

وأضاف البيان أن ” مفارز الدفاع المدني في مركز الكرادة تمكنت بإسناد 5 فرق أخرى من مراكز الشورجة والبلديات والاعظمية ورتل الطوارئ والمعلمين، من السيطرة على الحادث الذي اندلع في البناية المكونة من طابقين، بعد محاصرة النيران وتطويقها من عدة محاور، وإخماد لهيبها، بكل مهنية وبوقت قياسي، والحيلولة دون توسعها وانتشارها الى البنايات والمحال المجاورة الأخرى وبدون أي أضرار بشرية”.