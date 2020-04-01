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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 10:51 ص

الأمن النيابية تفجر مفاجأة عن علاقة الزرفي بعمليات التخريب في النجف وتمويل "الجوكر"

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كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، الأربعاء، عن وجود معلومات استخبارية بحوزة اللجنة بشأن دعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لما يسمى بـ”الجوكر ” خلال فترة التظاهرات، فيما أكدت أنها ستكتب تقريرا عن علاقة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بدعم نشاطات “الجوكر”.

وقال عليوي في تصريحات متلفزة ، إن “عدنان الزرفي تبنى ممارسات “الجوكر  ” في النجف وكان يدعم ويمول بعض الخيم بمبالغ شهرية”، مبينا أن “اللجنة عندما زارت النجف حصلت على معلومات استخبارية تؤكد تورط الزرفي بممارسات التخريب التي جرت في المحافظة”.

وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستكتب تقريرا عن دعم الزرفي لعمليات التخريب بالنجف”، مشيرا إلى أن “اللجنة سبق وان كتبت تقريرا بهذا الخصوص”.

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح “الجوكر ” اطلق إعلاميا على عمليات التخريب وقطع الطرق التي كان يمارسها مجموعات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية. 

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