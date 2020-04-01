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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 10:32 ص

قائد فيلق القدس الإرهابي في بغداد لحسم ثلاثة ملفات رئيسة

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وصل قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، الى العاصمة بغداد، فجر اليوم الأربعاء.

وقال مصدر ، إن “قاآني وصل بغداد في زيارة سرية، التقى خلالها  القيادات الشيعية وهم كل من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تيّار الحكمة  عمّار الحكيم، أما اليوم، فمن المفترض أن يلتقي زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف”.

‏وأوضح المصدر، ان “هناك ثلاثة ملفات رئيسية على جدول أعمال قاآني وهي: تشكيل الحكومة العراقية وتوحيد الأحزاب الشيعية للتوصل إلى مرشح غير مثير للجدل لرئاسة الوزراء واخيراً الوجود العسكري الأمريكي”.

وأضاف ان “ليلة امس شهدت سماء العاصمة بغداد طيراناً كثيفاً لتأمين وصول قائد فيلق القدس”.
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