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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 10:28 ص

لجنة نيابية تطالب بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة

قتيبة الجبوري
طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية رئيس الوزراء بالإيعاز إلى مؤسسات الدولة كافة بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة ووزارة الصحة ليتسنى لهم استخدامها للحجر الصحي .

 وقال رئيس اللجنة النائب قتيبة الجبوري في بيان:" نطالب رئيس الوزراء بالإيعاز الى مؤسسات الدولة كافة بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة ووزارة الصحة ليتسنى لهم استخدامها للحجر الصحي خصوصًا للوافدين العراقيين خلال هذه الايام والذين يبلغ عددهم اكثر من ٦٠٠٠ شخص وذلك منعا واختلاطهم مع المواطنين للحد من انتشار الفيروس وكذلك للحفاظ عليهم من خلال التأكد لاسامح الله من وجود إصابات بينهم".
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