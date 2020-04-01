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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 10:23 ص

القبض على عصابة تتاجر بالبشر بين أفرادها امرأتان في ذي قار

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 أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في المحافظة، مكونة من ثلاثة رجال وامرأتان.
وذكر المصدر، ان “قوة من مديرية الامن الوطني في ذي قار واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة ثلاثة رجال وامرأتان، متخصصة بالاتجار بالبشر”.
واضاف انه “تمت احالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.
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