بابل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

أعلن محافظ بابل حسن منديل القريشي، الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال القريشي في بيان له ، إنه “ببالغ الاسف نعلن تسجيل اصابتين جديدتين في المحافظة”، دون ايضح المزيد بشأن الحالتين.

ودعا القريشي المواطنين الى “الالتزام بتعليمات خلية الازمة وحظر التجوال حتى أوقات متأخرة من الليل”.