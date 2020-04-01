بابل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

أعلن محافظ بابل حسن منديل القريشي، الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وقال القريشي في بيان له ، إنه “ببالغ الاسف نعلن تسجيل اصابتين جديدتين في المحافظة”، دون ايضح المزيد بشأن الحالتين.
ودعا القريشي المواطنين الى “الالتزام بتعليمات خلية الازمة وحظر التجوال حتى أوقات متأخرة من الليل”.
وقال القريشي في بيان له ، إنه “ببالغ الاسف نعلن تسجيل اصابتين جديدتين في المحافظة”، دون ايضح المزيد بشأن الحالتين.
ودعا القريشي المواطنين الى “الالتزام بتعليمات خلية الازمة وحظر التجوال حتى أوقات متأخرة من الليل”.