قررت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تأجيل استيفاء أقساط قروض صندوق الإسكان ثلاثة أشهر.



وقال وزير الإعمار بنكين ريكاني في تصريح صحفي، إنه و لغرض تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين مع صندوق الإسكان تقرر تأجيل استيفاء اقساط القروض للمقترضين المتعاملين مع الصندوق للأشهر أذار ونيسان وايار"، مشيرا إلى أنه لن يترتب على التأجيل اية فوائد تأخيريه.



وأضاف "أن الصندوق لن يتسلم خلال الاشهر الثلاثة اي معاملة اقراضية جديدة لعدم توفر السيولة النقدية " ، مبيناً أن " الصندوق سيكتفي بصرف المعاملات المقبولة سابقاً وقبل صدور هذا التوجيه وحسب توفر السيولة النقدية ".