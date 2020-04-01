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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 10:11 ص

الرافدين يعلن صرف رواتب بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة بالماستر كارد

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اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم “.


وأضاف ان “المصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني “بطاقة الماستر كارد” ، مبينا انه “بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.
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