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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 10:09 ص

عمليات بغداد تعلن القبض على ٦٦٠١ مخالفاً للحظر الوقائي وحجز ٧١١ عجلة ودراجة نارية

عمليات بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على ٦٦٠١ مخالفاً وحجز ٧١١ عجلة ودراجة نارية مختلفة لمخالفتهم الحظر الوقائي.

 وقالت في بيان، "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على ٦٦٠١ مخالفاً، فيما حجزت ٧١١ عجلة ودراجة نارية مختلفة  وفرضت ٢٩٥١٠ غرامة ، وذلك منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية أمس الثلاثاء.

وأكدت القيادة أنها مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي بالإضافة إلى واجباتها الأخرى ضمن العاصمة بغداد، مجددة الدعوة للمواطنين للتعاون التام مع الأجهزة الأمنية التي وجدت بهدف حمايتهم.
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