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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 09:59 ص

الغضبان: العراق مستمر بإنتاج وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية

ثامر-الغضبان-النفط-

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة وزير النفط ثامر الغضبان، استمرار إنتاج وتصدير النفط العرقيَّ إلى الأسواق العالميَّة بشكلٍ سلس.

وقال الغضبان، في تصريح صحفي، إن "عمليـات اسـتخراج الخـام مـن الحقـول الإنتاجية فـي عمـوم مناطـق البـلاد، مسـتمرة ولـم تتوقـف برغـم تفشـي فيـروس كورونـا"، مؤكـداً "عـدم تأثـر عمليات الإنتاج بذلك"، مشـيرا الى "اسـتمرار عمليـات تصديـر النفط العراقي بشكل سلس الى الأسواق العالمي وفق الأسعار السائدة.

وشـدد علـى حـرص وزارتـه لتوفيـر أفضـل الخدمـات للمواطنين والتخفيف عـن كاهلهـم، لا سـيما فـي هـذا الوقـت الحـرج وانتشـار وبـاء كورونـا، إذ وفـرت خزينـاً كبيـراً لهـم مـن مختلـف المشـتقات فـي المسـتودعات الخزنية ببغـداد والمحافظـات عـن طريـق السـاحات والمنافـذ التوزيعية،  بالاضافة  الى اسـتخدام الشـاحنات والباعـة الجوالـين لضمـان إيصالها لهم بشـكل سلس.

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