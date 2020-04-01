الصحة تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا وأربع حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة.



وقالت في بيان، إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٦٥ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة :

-بغداد الرصافة: ٣

- بغداد مدينة الطب: ١

- بغداد الكرخ: ٨

- البصرة: ٤

- النجف: ٢٢

- السليمانية: ١١

- كربلاء: ١١

- ديالى: ٢

- أربيل: ١

- كركوك: ١

- ذي قار: ١



وأضافت أنه تم تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان)



وأوضح البيان، أنه تم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة على :-

- بغداد الرصافة: ٣

- البصرة: ٤

- النجف: ٦

- أربيل: ٥



وأشار إلى أن مجموع الإصابات بلغ ٦٩٤ و مجموع الوفيات ٥٠ ، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠حالة.