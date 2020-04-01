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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 09:54 ص

الزرفي: نعمل مع هيئة التقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة

عدنان الزرفي
أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي العمل مع الهيئة الوطنية للتقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة .

وقال الزرفي في تغريدة على تويتر : " المتقاعدون في بلادنا لم تنصفهم التشريعات القانونية ، مما يتوجب رعايتهم والاطمئنان على اوضاعهم المعيشية وتأمين تدفق رواتبهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ".

وأضاف :" نعمل مع الهيئة الوطنية للتقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة بالرغم من  انهيار اسعار النفط.

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