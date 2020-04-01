الزرفي: نعمل مع هيئة التقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي العمل مع الهيئة الوطنية للتقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة .
وقال الزرفي في تغريدة على تويتر : " المتقاعدون في بلادنا لم تنصفهم التشريعات القانونية ، مما يتوجب رعايتهم والاطمئنان على اوضاعهم المعيشية وتأمين تدفق رواتبهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ".
وأضاف :" نعمل مع الهيئة الوطنية للتقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة بالرغم من انهيار اسعار النفط.
وقال الزرفي في تغريدة على تويتر : " المتقاعدون في بلادنا لم تنصفهم التشريعات القانونية ، مما يتوجب رعايتهم والاطمئنان على اوضاعهم المعيشية وتأمين تدفق رواتبهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ".
وأضاف :" نعمل مع الهيئة الوطنية للتقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة بالرغم من انهيار اسعار النفط.