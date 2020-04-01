واشنطن تتوعد إيران بالرد على أي تهديد مثلما حصل في العراق

توعدت الولايات المتحدة الأميركية، إيران بالرد على أي تهديد يطال مواطنيها، مثلما حصل في العراق.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "سنرد على أي تهديد يطال الاميركيين كما حصل في العراق".



وأضاف بومبيو، " أن إيران تستثمر بالقنابل والصواريخ على حساب شعبها، وبالتالي هي من تعاقبهم"، مبيناً :" أن إيران لا تريد السلام في المنطقة، وتواصل تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين باليمن".