القنصلية الأميركية في إقليم كردستان توجه رسالة إلى المواطنين بشأن فايروس كورونا

وجهت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان رسالة إلى المواطنين في الإقليم بشأن فايروس كورونا.



وقالت القنصلية في رسالتها :" إن الوقاية أفضل من العلاج ، وان البقاء في المنازل يساعد على حمايتكم انتم وعائلاتكم والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل لإبطاء انتشار فايروس كورونا ".



وأعربت القنصلية عن سرورها بسماع اخبار التزام المواطنين بشكل ايجابي ، بتدابير الاحتياط التي تتخذها حكومة إقليم كردستان لخدمة المصلحة العامة.