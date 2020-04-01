تمديد حظر التجوال في إقليم كردستان عشرة أيام أخرى

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان تمديد حظر التجوال في جميع محافظات الإقليم.



وقال ريبر أحمد وزير الداخلية في مؤتمر صحفي، إن الوزارة قررت تمديد قرار حظر التجوال عشرة أيام أخرى، إلى العاشر من نيسان .



وأوضح :"أن حظر التجوال يشمل المركبات والمارة، و تم تخويل المحافظات والاقضية والنواحي اصدار التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات" ، مشيراً الى اعطاء مهلة 72 ساعة للسماح بالتنقل للم شمل افراد الاسر التي انقطع افرادها عن بعضهم البعض.



وكان من المقرر أن ينتهي حظر التجوال المفروض في الاقليم اليوم الاربعاء.