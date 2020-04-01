وزير الصحة يعلن تمديد حظر التجوال إلى ١٩ نيسان

أعلن وزير الصحة جعفر علاوي عن تمديد حظر التجوال إلى 19 نيسان، وربما لما بعده.



وقال في تصريح صحفي، إن كورونا ينتهي في منتصف حزيران لو التزمنا بإجراءات الوقاية.