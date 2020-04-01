وزير الصحة يعلن تمديد حظر التجوال إلى ١٩ نيسان

أعلن وزير الصحة جعفر علاوي عن تمديد حظر التجوال إلى 19 نيسان، وربما لما بعده. وقال في تصريح صحفي، إن كورونا ينتهي في منتصف حزيران لو التزمنا بإجراءات الوقاية. Copy أخبار متعلقة كردستان تمدد حظر التجوال حتى 16 نيسان المقبل بعد ارتفاع الاصابة الى 122 حالة وزير الصحة: تمديد حظر التجوال يعتمد على نسب الاصابات اليومية بفيروس كورونا وزير الداخلية يؤكد اهمية تطبيق حظر التجوال بشكل صارم عاجل.. مجلس الوزراء يقرر تمديد حظر التجوال حتى 11 نيسان المقبل عاجل| خلية الأزمة تقرر تمديد حظر التجوال في ميسان لمدة أسبوع آخر تمديد حظر التجوال في كربلاء إلى الأول من نيسان المقبل