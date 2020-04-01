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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 09:23 ص

الزرفي يبحث مع وزير التجارة ورئيس هيئة التقاعد آليات عملهما في الظروف الراهنة

عدنان-الزرفي
بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع وزير التجارة محمد هاشم ورئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي  آليات عملهما في الظروف الراهنة.

واستمع الزرفي ، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى عرض قدمه  وزير التجارة بشأن استعدادات وزارته لتأمين مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين والخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية، واعداد المشمولين في عموم محافظات العراق، والآليات المتبعة لضمان التوزيع وايصال حصص المستفيدين عن طريق الوكلاء ".

 وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة التقاعد قدم عرضا لأعداد  المتقاعدين وحجم المستحقات المالية المتوفرة في صندوق التقاعد، وجهود الهيئة في انجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون التقاعد الاخير ومراحل تحديث البيانات الالكترونية للمستفيدين من خدمات الهيئة.

وشدد الزرفي على ضرورة  ايلاء الطبقات الفقيرة في المجتمع اهتماما استثنائيا بما يجنبها اي  اضرار ناجمة عن الازمة المالية المحتملة لانهيار اسعار النفط واستمرار مخاطر تفشي وباء كورونا في العراق ودول المنطقة والعالم.
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