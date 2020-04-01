بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 نيسان 2020
آخر الأخبار
عمليات بغداد تعلن القبض على ٦٦٠١ مخالفاً للحظر الوقائي وحجز ٧١١ عجلة ودراجة نارية نائب عن الحكمة: الزرفي لم يحقق أي تقدم لغاية الآن بشأن الكابينة الحكومية الغضبان: العراق مستمر بإنتاج وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية الصحة تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا وأربع حالات وفاة الزرفي: نعمل مع هيئة التقاعد لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة واشنطن تتوعد إيران بالرد على أي تهديد مثلما حصل في العراق القنصلية الأميركية في إقليم كردستان توجه رسالة إلى المواطنين بشأن فايروس كورونا تمديد حظر التجوال في إقليم كردستان عشرة أيام أخرى وزير الصحة يعلن تمديد حظر التجوال إلى ١٩ نيسان الزرفي يبحث مع وزير التجارة ورئيس هيئة التقاعد آليات عملهما في الظروف الراهنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 07:55 ص

منظومة باتريوت الأمريكية في قاعدة عين الأسد تسقط صاروخين من نوع كاتيوشا

منظومة باتريوت3

أسقطت منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي، صاروخي كاتيوشا، استهدفا قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، والتي تضم قوات أمريكية.

يأتي ذلك في أول اختبار لها، بعدما نشر الجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي في العراق، منظومتي باتريوت بقاعدتي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان.

وذكرت مصادر أمنية، أن صاروخي «الكاتيوشا» سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غربي مدينة هيت بأقصى غرب العراق، من دون إلحاق أضرار مادية أو وقوع خسائر بشرية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد نشرت منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي فى العراق، فى قاعدتي عين الأسد فى الأنبار، وحرير فى أربيل عاصمة كردستان، وفقا لمسؤولين عراقيين وأمريكيين.

 وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة «حرير» فى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وإن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان فى الكويت فى انتظار نقلهما إلى العراق.

وذكر مصدر مطلع أن مسؤولين عراقيين رفيعى المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزى، فى فبراير الماضى، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسيا، بخفض عددها فى العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية، فيما سحب التحالف الدولي الذى تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أن المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، أكد استئناف مهام تدريب القوات العراقية والبشمركة لما بعد شهر رمضان.

ويعانى العراق مؤخرا من سقوط صواريخ على عدة مناطق، حيث سقط منذ أيام صاروخ كاتيوشا أيضا قرب مقر قيادة عمليات بغداد.

تأتي الاستعدادات التي تشهدها قاعدة عين الأسد في العراق، ووصول العديد من الأسلحة الهجومية وصواريخ باتريوت، لتؤكد على قرب المعركة الفاصلة مع ميليشيات إيران على الأراضي العراقية.

 وقال مراقبون، إن المعركة القادمة والضربات التي ستشن من الجو والبر والبحر تجاه قواعد عصابات إيران ستستهدف نحو 15 ألف ارهابي في كتائب حزب الله العراق ونحو 100 الف عنصر نشط  بميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي في العراق.
وأكدوا أن المعركة قادمة لاشك وهى مسألة وقت لا أكثر.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

كورونا عربيا وعالميا.. ازدياد عدد الإصابات والوفيات واستمرار الحجر الصحي 01 نيسان 2020 06:58 ص

قائد فيلق القدس الايراني

تقرير| قائد فيلق القدس الإرهابي يصل العراق.. تفاصيل المهمة القذرة قبيل الضربة الأمريكية 01 نيسان 2020 03:00 ص

الفرقة 82 فرقة الشيطان تبقى بالمنطقة لمواجهة ايران

لردع إيران وتنفيذ خطة السحق مستقبلاً.. واشنطن تقرر الإبقاء على فرقة الشيطان في الشرق الأوسط 01 نيسان 2020 02:35 ص

برهم صالح والزرفي

تقرير.. الانتخابات المبكرة في العراق أمل مطروح على الطاولة لتطهير الوطن من نخبته الفاسدة 01 نيسان 2020 01:57 ص

قاعدة عين الاسد

تقرير| وصول صواريخ باتريوت الأمريكية لـ "عين الأسد" يعجل بمعركة مسح ميليشيات إيران 31 آذار 2020 09:55 م

كورونا

كورونا يزيد من انتشاره عربيا: ارتفاع أعداد الضحايا بالعراق.. والسعودية تعزل 6 أحياء بمكة 31 آذار 2020 04:53 م

كورونا والاقتصاد

كورونا والاقتصاد العالمي.. بورصات عالمية تتراجع والنفط ينتكس 31 آذار 2020 01:47 م

النفط

خبراء اقتصاد : العراق لن يصمد طويلا أمام الأزمة الحالية .. وسعر صرف الدولار سيرتفع بعد 6 اشهر 31 آذار 2020 10:02 ص

التعليقات