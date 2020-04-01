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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 07:27 ص

فيفا يخطط لإنشاء صندوق عالمي لمساعدة كرة القدم بسبب كورونا

الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بعد أن أغرق وباء فيروس كورونا المستجد الاندية والبطولات فى ركود مالي غير مسبوق.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى بالإضافة إلى دوري ابطال أوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى، كما أسفرت عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي الذي لديه 1,5 مليار دولار 1,36 مليار يورو احتياطي في بيان، إنه يفكر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي.

 وأضاف الفيفا أن الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة  قيد الدراسة والمناقشة حاليا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين.

 وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارية للحد من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".

كذلك إنشاء صندوق دعم يمكن الإعلان عن تفاصيله قبل نهاية الأسبوع.

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