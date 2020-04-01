حيدر: يجب على الزرفي أن يقدر وضع البلد ويقدم اعتذاره

أكد النائب عن المكون التركماني أحمد حيدر، أن تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج إلى شخص يتوافق عليه الشركاء.



وقال حيدر في بيان، إن "التكليف برئاسة الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج إلى شخص يتوافق عليه الشركاء والفرقاء"، مبينا أن "هذا السيناريو لم ينطبق على عدنان الزرفي الذي قوبل بالرفض من قبل القوى السنية والكردية والشيعية وكان اخرها تحالف سائرون".



وأضاف "نعتقد أن المكلف الحالي يجب عليه أن يقدر وضع البلد ويقدم اعتذاره ليتسنى كسب الوقت واختيار بديل مقبول من اغلبية المكونات".