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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 07:04 ص

ارتفاع إصابات فايروس كورونا في العراق إلى 694

كورونا-العراق
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.
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