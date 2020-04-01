ارتفاع إصابات فايروس كورونا في العراق إلى 694

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.



وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.



وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.