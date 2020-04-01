كورونا عربيا وعالميا.. ازدياد عدد الإصابات والوفيات واستمرار الحجر الصحي

يواصل فايروس كورونا المستجد انتشاره عربيا وعالميا حيث تواصل الدول فرض حالات الطوارئ وتمديد العمل بالإغلاق والعزل للمواطنين في المنازل.

يأتي ذلك مع الارتفاع المتواصل في حالة الوفيات والإصابات بالفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بـ183 دولة وإقليما.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، والإصابات إلى 695 بعد تسجيل 65 حالة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الوزارة، سيف البدر.

وقال البدر، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة، سجلت 65 إصابة جديدة و4 وفيات".

وأضاف أن "إجمالي الوفيات بلغت 50 والإصابات 695 وحالات الشفاء 170".

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 463 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12.

وأعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، عن وفاة مريض في العقد الخامس من العمر كانت حالته حرجة في قسم العناية الفائقة، إذ كان يعاني من أمراض مزمنة.



وارتفع عدد المتعافين في لبنان إلى 37، بحسب تقرير مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

كذلك أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 656 مصابًا.

فضلًا عن ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 41، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 132، وهي الحالات التي خرجت من المستشفيات المخصصة للعزل، من أصل 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبريًا من إيجابية إلى سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسيّة، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 394 فيما وصل عدد الوفيات إلى 10.

سجلت الجزائر، أعلى معدل وفيات بكورونا في البلاد، إثر وفاة 9 مصابين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي، إنه "تم تسجيل 9 وفيات، رفعت الحصيلة إلى 44، كما تم تسجيل 132 إصابة رفعت الإجمالي إلى 716".

كما سجل الأردن، تراجعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مقارنة بالأيام الماضية، عبر تسجيل 6 حالات فقط ترفع الإجمالي إلى 274.



وسجل الأردن خلال الأيام الثلاث الماضية إصابات 11 و13 و9 على التوالي، فيما بلغت ذروة الإصابات في 26 مارس الجاري 40 حالة.‎

وعالميا تجاوزت الولايات المتحدة، الصين، في حصيلة وفيات فيروس كورونا. وسجلت أميركا، 3 آلاف و450 وفاة بكورونا، ووصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 185270.



كما سجلت بريطانيا 393 وفاة جديدة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ألف و801 حالة.



وجاء ذلك في إعلان للهيئات الصحية في كل من إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، لأعداد الوفيات إثر كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وحسب الهيئات الصحية، بلغ عدد الوفيات الجديدة في إنجلترا 367، واسكتلندا 13، وويلز 7، وأيرلندا الشمالية 6.



وحتى الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات في بريطانيا 25 ألفا و150، توفي منهم، 1801، وتماثل للشفاء 135.



بينما سجلت فرنسا، 499 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و523 حالة.



وأعلن مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحافي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 52 ألفا و128، إثر تسجيل 7 آلاف و578 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.



سجلت إيطاليا، 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 12 ألفا و428 حالة.



وأوضح المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحافي بروما، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 105 آلاف و792 حالة، مع احتساب المتوفين والمتعافين.



وأوضح أن عدد المتعافين بلغ 15 ألفًا و729 شخصًا، بعد تسجيل تعافي 1109 حالات الثلاثاء.



يواصل فيروس كورونا الانتشار في معظم الدول الأفريقية مخلفًا مئات الإصابات وعشرات الوفيات.



وأعلنت الأمينة العامة لوزارة الصحة في مالي، ماما كوماري، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة باماکو، ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد إلى 28.

وأضافت كوماري، أن مالي سجلت اثنين من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.



وفي الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إصابات كورونا إلى 98، والوفيات إلى 8.

أما في الكاميرون، فقد أظهرت نتائج الفحوصات إصابة 51 شخصًا بكورونا، من أصل 94 قدموا من الخارج، ويخضعون للحجر الصحي.