ارتفاع عدد الإصابات في كربلاء بفايروس كورونا إلى 55 حالة

أعلنت دائرة صحة كربلاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى 55 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا من بينهم مصابين قادمين من سوريا.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح صحفي، إن الجهات الصحية المختصة في الدائرة، أرسلت ( 97 ) نموذجاً من العينات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الحالي ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها ، إصابة ( 14 ) مواطناَ بالفيروس الوبائي ، بينهم مصابين عائدين من سوريا.



وأضاف أن الدائرة اتخذت كافة الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم.

ودعا جميع المواطنين للإلتزام بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال لتفادي الإصابة بالفيروس الوبائي، مشيراَ إلى أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة ، فإن عدد المصابين في المحافظة، ارتفع إلى 55 حالة.