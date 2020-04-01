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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 06:02 ص

السعودية تدعو للتريث بشأن الحج حتى تتضح الرؤية حول "كورونا"

موسم الحج 2018
قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر على التلفزيون السعودي، إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير، طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية.

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا، وتعد مصدر دخل رئيسيا للملكة.

ويحل موعد الحج هذا العام في أواخر شهر تموز، لكن تفشي فيروس كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته نظرا لخطر انتشار المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.

وعلقت السعودية بالفعل أداء العمرة حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب إلى أجل غير مسمى. وقبل أيام منعت الدخول والخروج إلى عدة مدن منها مكة والمدينة.

وسجلت المملكة عشر حالات وفاة من بين 1563 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب نحو 800 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 38 ألفا حول العالم.
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