تقرير.. الانتخابات المبكرة في العراق أمل مطروح على الطاولة لتطهير الوطن من نخبته الفاسدة

مراقبون: لابد مسبقا من تغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات





قال مراقبون، إن هناك الكثير من العوائق التي ربما تقف حائلا امام رغبة المكلف عدنان الزرفي، في حال نجح في تشكيل الحكومة وسعى لاجراء انتخابات مبكرة في العراق، في مقدمتها هيمنة الطبقة الفاسدة على مجريات الأمور في العراق وعدم توقع نتائج نزيهة لهذه الانتخابات، ما لم تكن كلها وبرمتها ومنذ إعلان الترشح تحت اشراف دولي كامل. وأكد رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، أن من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

وأعلن مكتب الزرفي في تغريدة له عبر تويتر، عقب استقبال الرئيس المكلف سفراء دول الاتحاد الأوربي في العراق، أن رئيس الحكومة المكلف عبر عن تعازيه لجميع الدول الأوروبية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، مبديا تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية، بحسب التغريدة.

وأضاف أن من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي والتصدي للانهيار المالي وللإقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون. كما استعرض الزرفي حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار كورونا وما خلفه من تداعيات شلت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.

بالمقابل، أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة البلاد بالمنطقة والعالم.

ويتسم المشهد، منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح عن استعداده للاستقالة ووضعها تحت تصرف البرلمان، وتنحية توفيق علاوي، بما يمكن أن يطلق عليه "ثورة التوقعات" التي بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية منذ اندلاع المظاهرات مطلع أكتوبر الأول 2019.

وثمة اتجاهات متعددة، ترى أن القوى المؤيدة لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق تسعى للحصول على امتيازات جديدة في الحكومة المقترح تشكيلها في ظل غياب تمثليها بشكل مناسب في حكومة عادل عبدالمهدي، التي ما زالت تدير البلاد كحكومة لتصريف الأعمال.

أما التيار الثاني، فإنه يتبنى استمرارية الوضع الراهن مع تغييرات طفيفة سواء باستقالة رئيس الوزراء فقط أو تغيير الوزارة ككل دون المساس بجوهر النظام السياسي القائم منذ عام 2003. ويرفض هذا التيار الدعوات المطالبة بحل البرلمان قبل إكمال مدته القانونية.

ويساند هذا التيار وكلاء إيران من الساسة الذين استفادوا من نظام المحاصصة الطائفية، فعلى مدى الأعوام الماضية جرى بناء العملية السياسية على أساس محاصصة عرقية وطائفية بسبب قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات التي تشكلت على أساسها وبموجب مخرجات تلك القوانين وتأثيرها على التمثيل البرلماني، حيث جرى توزيع المقاعد والمناصب طبقاً للمحاصصة.

فالرئاسات الثلاث جرى توزيعها وفقاً للمكونات رغم أنه لا يوجد نص دستوري لذلك فمنذ عام 2003 أصبح التقليد هو اختيار كردي رئيساً للجمهورية، وشيعي رئيساً للوزراء وهو المنصب التنفيذي الأهم، وسني رئيساً للبرلمان. أما الوزارات السيادية فيتم توزيعها على أساس المكونات أيضاً فإذا كانت وزارة الدفاع للسنة فإن وزارة الداخلية للشيعة أو بالعكس. والأمر ينطبق نفسه على ثلاث وزارات سيادية أخرى هي: المالية والنفط والخارجية، فيما توزع الوزارات الأخرى حسب التوافق بين الكتل والمكونات، وهو ما ينعكس في النهاية على التشكيلة الحكومية برمتها، ويسهم في إطالة أمد تشكيلها حتى تحدث التوافقات المطلوبة.

ويرى مراقبون، أن اجراء انتخابات مبكرة لن يتحقق وفق الرؤى الجديدة، سوى بإقرار قانون الانتخابات الجديد وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تمهيداً لإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة برغم صعوبة تكلفتها واعتبارها فرصة مواتية، للبدء في تغيير قواعد المنظومة السياسية والشروع في بناء نظام سياسي كفء يرتكز على أسس من المواطنة والثقة التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وبما يسهم في إحداث تغيير جوهري في معادلة الحكم القائمة.

وبعد هل يستطيع الزرفي وقبله هل يستطيع ثوار العراق الذين قلبوا الدنيا تحقيق هذه الأطماع لتغيير بيئة الحكم الفاسدة في العراق؟

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