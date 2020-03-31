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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 09:55 م

تقرير| وصول صواريخ باتريوت الأمريكية لـ "عين الأسد" يعجل بمعركة مسح ميليشيات إيران

قاعدة عين الاسد
مراقبون: الحملة الأمريكية القادمة على كتائب حزب الله العراق وعصابات الحشد الأكبر من نوعها


تأتي الاستعدادات التي تشهدها قاعدة عين الأسد في العراق، ووصول العديد من الأسلحة الهجومية وصواريخ باتريوت، لتؤكد على قرب المعركة الفاصلة مع ميليشيات إيران على الأراضي العراقية.
 وقال مراقبون، إن المعركة القادمة والضربات التي ستشن من الجو والبر والبحر تجاه قواعد عصابات إيران ستستهدف نحو 15 ألف ارهابي في كتائب حزب الله العراق ونحو 100 الف عنصر نشط  بميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي في العراق.
وأكدوا أن المعركة قادمة لاشك وهى مسألة وقت لا أكثر.
وبعد سلسلة من الهجمات الفارغة والعبثية، و شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ باليستية، نشر الجيش الأميركي التابع للتحالف الدولي في العراق، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.
ووصلت إحدى بطاريات الصواريخ إلى قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أميركيون، حيث يتم تركيبها، وفقا لمسؤولين عراقيين وأميركيين.
وكشف مسؤول عسكري أميركي،أن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.
وأوضح مصدر مطلع أن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي فبراير الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسيا، بخفض عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية، فيما سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، كان حذر الاثنين، مما أسماها "مغبة القيام بأعمال حربية مضادة غير مرخص بها"، معتبراً إياها تشكل تهديداً لأمن المواطنين وانتهاكاً لسيادة البلاد.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أن "الأعمال اللاقانونية واللامسؤولة التي يقوم بها البعض في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية هي استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة العراقية حكومة وشعباً"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضاف البيان: "هذه الأعمال مدانة من قبلنا ونحن نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ومنعهم من القيام بها، لكننا بالمقابل نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية في سبايكر ومعسكر الشهداء في الدوز ومطار حليوة ومعسكر أشرف والمنصورية وغيرها".
وأشار إلى أنه "ينبغي أن تتوجه كل الجهود لمحاربة داعش وبسط الأمن والنظام ودعم الدولة والحكومة، والتصدي إلى الوباء الذي يهددنا ويهدد البشرية جمعاء"، داعياً إلى "وقف الخروقات والأعمال الانفرادية، واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية.
وتعد قاعدة عين الأسد، أو "القادسية" سابقا، هي ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق بعد "قاعدة بلد" الجوية، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة بالجيش الأميركي، وقريبة 10 كيلومترات من ناحية "البغدادية" بمحافظة الأنبار.
بناؤها الذي بدأوه في 1980 انتهى بعد 7 أعوام بتكاتف من مجموعة شركات يوغوسلافية، بحيث تسع أكثر من 5000 عسكري مع العسكرية اللازمة لإيوائهم، كالملاجئ والمخازن المحصنة والثكنات والطائرات، إضافة للمرافق الخدماتية، ومنها المسابح الأولمبية المفتوحة والمغلقة، وملاعب كرة قدم، كما فيها دار سينما ومسجد ومدرسة ابتدائية وثانوية، إلى جانب مكتبة ومستشفى وعيادة طبية.
أوت القاعدة خلال فترة الحرب العراقية- الإيرانية 3 أسراب من طائرات "ميغ- 21 أس" كما و"ميغ-25 أس" .
وكانت القوات الأميركية بدأت في استخدام "عين الأسد" في 2003 واستخدمتها كقاعدة جوية، ومركز رئيسي لنقل القوات والمؤن.
الحملة الأمريكية الضخمة على الميلشيات الإيرانية ستكون الأكبر والأوسع من نوعها خلال السنوات الماضية وتنهي هذا الوجود الفوضوي لعصابات إيران للأبد.
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