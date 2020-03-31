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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 آذار 2020 04:53 م

كورونا يزيد من انتشاره عربيا: ارتفاع أعداد الضحايا بالعراق.. والسعودية تعزل 6 أحياء بمكة

كورونا

يجوب فيروس كورونا الدول العربية، حيث تتزايد عدد الوفيات والإصابات، فيما تستمر قادة الدول العربية في فرض تدابير احترازية لمقاومة الفيروس.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 46 و بلغت حالات الشفاء إلى 152 حالة حتى الآن.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الإثنين، أن خمسة من المصابين رجال ونساء وثلاثة آخرين أطفال وجميعهم من الملامسين للمصاب الذى أعلن عنه أمس فى ناحية خليفان.

كما أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن عدد الوفيات المتأثرة بالإصابة بفيروس كورونا في الجزائر ارتفعت إلى 35، كما ارتفعت الإصابات إلى 584.

كما أعلنت تلك الوسائل وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى "فرانز فانون" الجامعي في ولاية البليدة، البروفيسور أحمد المهدي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، بعد انتقال العدوى إليه من أحد المرضى المقيمين بالمستشفى.

وهذه أول وفاة بفيروس كورونا تسجل في الإطار الطبّي الجزائري، حيث أكد المستشفى في بيان أن "أسرة الجراحة الجزائرية في حالة حداد، إثر رحيل البروفيسور سي أحمد مهدي"، والذي يعدّ من أشهر وأبرز الأطباء الجراحين في البلاد.

كما لأعلنت السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله "في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة".

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تشمل عزل أحياء أجياد والمصافي والمسفلة والحجون والنكاسة وحوش بكر، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 30 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية، السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

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