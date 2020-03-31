الميليشيات الإيرانية تستهدف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار يصاروخين كاتيوشا

ذكرت مصادر أمنية ، أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد، غرب محافظة الأنبار، وقالت المصادر أن صاروخى "كاتيوشا" سقطا فى منطقة المعمورة بقضاء هيت شرق القاعدة، دون الإعلان عن أى إصابات.

من جانب أخر أعلنت قوات الجيش عن عثورها على 5 مضافات لداعش الإرهابي في بساتين حوض الوقف شمال شرقي ديالى.

وذكرالجيش- في بيان له ، اليوم الثلاثاء- أن فرقة المشاة الخامسة بعد ورود معلومات استخباراتية وتنفيذ عملية بحث وتفتيش عثرت قطعات الفرقة المشتركة على خمس مضافات في بساتين الهورة الواقعة بين قرى شيخي والمخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق ديالى.



وأضاف البيان أن "المضافات تحتوي على برميلين أحدهما مملوء بالوقود والثاني يوجد فيه باودر خاص بالمتفجرات ومؤن غذائية ومواد طبية وصواعق وقداحات لعمل العبوات الناسفة مع عدد جليكانات فارغة وأفرشة وملابس، وقد تم تفجير هذه المواد من خلال مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة".