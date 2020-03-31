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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 02:39 م

رحيل اللاعب الدولي السابق باسل مهدي

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توفي اللاعب الدولي السابق، باسل مهدي ، عن عمر ناهز 77 عاماً فجر اليوم الاثنين.

وهو من مواليد بغداد 1943، وكرس حياته للكرة العراقية منذ عام 1959 ، حيث لعب للشرطة والقوة الجوية ومثل منتخب بغداد ومنتخب العراق الى عام 1974 ، حيث عمل بعد ذلك  في مجال التدريب الكروي.

وشارك مهدي في افتتاح ملعب الشعب الدولي عام 1966 بمباراة مع نادي بنفيكا البرتغالي ،ودرب المنتخب الوطني عام 1980 وعمل مساعدا للمرحوم عمو بابا ودرب العديد من الفرق العراقية ، منها الشرطة عام 1982 حيث احرز وقتها بطولة العراق لاول مرة . ودرب اندية التجارة والامانة وصلاح الدين والشباب ونادي سيروان ونادي حيفا وغيرها.

عربيا درب فرق السلط وسحاب والرمثا ،الاردنية حتى 1992، ووحدة صنعاء اليمني 2002 حيث احرز بطولة الدوري اليمني ودرب فريق الاشغال في دوري المؤسسات الاماراتي. وعمل مؤخراً بصفة خبير ومستشار في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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