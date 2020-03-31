الجبهة التركمانية : لهذه الاسباب نؤيد رئيس الوزراء المكلف



رأت الجبهة التركمانية العراقية ان حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في تشكيل حكومته قوية .



وقال رئيس الجبهة، النـائب ارشـد الصالحي :" اننا نؤيد رئيس الـوزراء المكلف ، لكونه مــن الـتـيـار الـليـبرالي المختلف عـن الـتوجهات التي استمرت خلال 17 سنة الماضية ولم تكن النتيجة بالمستوى المطلوب".



واضاف الصالحيفي تصريح صحفي : " ان السبب الاخر لتأييدنا للزرفي ، هو الـتجارب التي عـاشها في ادارة محافظـة الـنجـف، فضلا عن معرفته بالتوازنات السياسية والاقـليمية"، مشدداً على "ضرورة التمثيل للقوميات والـطـوائـف ومـن بينها الـتـركـمـان الـذيـن يمثلهم في البرلمان تسعة نواب".