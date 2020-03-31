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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 31 آذار 2020 02:33 م

حزب بارزاني : لانريد ان نكون جزءا من الصراع الشيعي ـ الشيعي

الحزب-الديمقراطي-الكردستاني


اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان القوى الكردية طلبت من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التريث بزيارة  اقليم كردستان لحين حصوله على الدعم الشيعي، مشيرا الى ان حزبه لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع الشيعي– الشيعي.

وقال باجلان في تصريح صحفي :" ان اهم  شيء لدينا هو بقاء التوافق وعدم الذهاب لاي قرار يهدد السلم المجتمعي، ولا نريد ان نكون جزءا من الصراعات الداخلية في البيت السياسي الشيعي، بل نريد توحيد قرار وموقف هذا البيت، لان ذلك يصب في مصلحة الجميع ".

واضاف :" ان منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي وفق العرف السياسي المعمول به في العراق" ، مؤكداً :" ان على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي  اقناع اغلبية الكتل السياسية الشيعية بدعمه، ومن ثم التوجه الى فتح حوارات ومفاوضات مع الاطراف السياسية السنية والكردية ".

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