خبير سياسي: حكومات العالم قدمت دعما لشعوبها في ظل ازمة كورونا ….فماذا قدمت الحكومة العراقية؟!

انتقد نشطاء ، تعامل الحكومة العراقية مع الشعب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .



وأكد النشطاء إن “كل حكومات العالم قدمت لشعوبها دعما واسنادا حقيقيا بشتى السبل ومن هذه الحكومات من اوقف الضرائب واوقف استقطاع القروض وفواتير الماء والكهرباء ومنها من قدم المنح للأفراد او ضخ مليارات الدولارات لتحريك عجلة الاقتصاد”.



وتساءل النشطاء ” ماذا قدمت حكومة العراق لشعبها وهي تطلب منه ملازمة المنازل دون أن تمده حتى بكيلو زيت وكيلو سكر وطحين بل إنها تركت اغاثة المحتاجين والفقراء للمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني .

ورغم ان النفط أصبح بسعر الماء الا انها لاتزال تبيع لتر البنزين بنفس سعر النفط عندما كان 150 دولاراً للبرميل ”.