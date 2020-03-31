التعليم العالي: التعليم الالكتروني ..بديل مؤقت







أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن تبني اسلوب التعليم الإلكتروني جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، وانه بديل مؤقت عن التعليم الاعتيادي.



وقالت في بيان ان : الهدف من تبني التعليم الالكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العراق والعالم لتواصل ربط الطلبة والاساتذة مع العملية التعليمية وهذا يتوافق مع ما قامت به جميع المؤسسات الاكاديمية العالمية، مبينة ان : المنظمات الدولية كاليونسكو والاسيسكو عدته خياراً ناجحاً.



ودعت الوزارة اعضاء الهيئات التدريسية بذل الجهود اللازمة وحسب الامكانيات المتاحة لخدمة الطلبة وإنجاح العملية التعليمية، مؤكدة متابعتها آليات تنفيذ وتطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات عبر فريق وزاري مختص وبعض الاجراءات الخاصة بتقييم هذه التجربة ومدى إفادة الطلبة منها.