صحة النجف: شفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلن مدير صحة النجف، رضوان الكندي، اليوم الثلاثاء، عن شفاء ست حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الكندي في بيان، له “نعلن عن تعافي ستة من مرضى كورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم”.

وأضاف “نود ان نوضح ان هذا تم بتوفيق من الله وبجهود ملاكاتنا الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل مايمكن تقديمه من خدمة لمرضانا”.

وتابع الكندي “نأمل من الجميع الاستماع الى توجيهاتنا وارشاداتنا والالتزام بألاجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال”.