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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 01:33 م

مصدر أمني يكشف أسباب تحليق طائرات” شينوك” أميركية في سماء ديالى

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 كشف مصدر امني مطلع في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن اسباب تحليق طائرات شينوك الامريكية في سماء 3 مدن داخل المحافظة.
وقال المصدر، إن “الكثير من منصات التواصل الاجتماعي في ديالى تناقلت يوم امس صور تحليق طائرات شينوك الامريكية في سماء 3 مدن منها المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”، مبينا أن “الطائرات كانت قادمة من قاعدة كي وان في كركوك بعد ساعات من تسليمها للقوات العراقية وكانت متجهة صوب قاعدة التاجي قرب بغداد وفق المعلومات”.
واضاف المصدر،ان “الطائرات لم تكن في مهمة عسكرية بل نقل مواد وشخصيات”.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي تناقلت يوم امس صور تحليق طائرات شينوك الامريكية بارتفاعات منخفضة في بعض مدن ديالى ومنها المقدادية.
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