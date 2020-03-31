بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 31 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 آذار 2020 01:18 م

اعتقال عراقي وإيرانيين اثنين لتجاوزهم الحدود بصورة غير شرعية بالبصرة

القوات الأمنية
كشف مصدر أمني في قضاء الفاو جنوب البصرة، عن اعتقال 2 إيرانيين ومواطن عراقي وضبط مركبته لتجاوزهم الحدود والمياه الإقليمية بصورة غير شرعية.

وقال المصدر، إن قوة مشتركة من شرطة الفاو ومركز السيبة وخفر السواحل تمكنت من اعتقال المتهمين الإيرانيين ومعهم مواطن عراقي من أهالي الفاو وضبط مركبته في منطقة سيحان ضمن مناطق ناحية السيبة.

وأشار إلى إيقاف المتهمين في أحد المراكز الأمنية وإجراء التحقيق اللازم وإحالتهم للقضاء.
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