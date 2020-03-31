وزارة النفط، تخصص 7 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة في مواجهة تفشي وباء كورونا







أعلنت وزارة النفط، تخصيص 7 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم إن “وزارة النفط قدمت لوزارة الصحة مبالغ وصلت لـ 7ملايين دولار لمواجهة أزمة كورونا في البلد بعد مطالبة وزير الصحة بمبلغ 5 ملايين دولار فقط”، لافتاً إلى أن “هذه الأموال جاءت ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف جهاد أن “المبالغ توزعت لتأهيل ثلاثة أبنية في المدينة الرياضية في البصرة التي كانت مخصصة كفنادق لتوظيفها لمرضى الفيروس بمبلغ 2.4 مليون دولار،”، مشيراً إلى أنه “تم تخصيص 2 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في ميسان، وأيضا تخصيص مبلغ 2 مليون دولار من صندوق المنافع الاجتماعية لدعم القطاع الصحي في محافظة ذي قار.



وتابع أنه “تم تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لدعم القطاع الصحي في محافظة كركوك منها 50 مليون دينار تخصص للدفاع المدني”، مبيناً أن “الوزارة قامت بحملات التعقيم والتعفير في جميع المحافظات وتوفير المشتقات النفطية، فضلا عن نجاح شركة مصافي الوسط في انتاج الجل الكحولي وتزويد وزارة الصحة والوزارات والدوائر لغرض التعقيم.