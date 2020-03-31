الخارجية الامريكية تطالب طهران بالتوقف عن الكذب والسرقة







طالبت وزارة الخارجية الأمريكية طهران بالتوقف عن "الكذب والسرقة"، في ردها على قول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا تستغل "كارثة إنسانية (فيروس كورونا) للانتقام من إيران.

وقالت مُتحدثة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوش، مُخاطبة ظريف عبر تويتر: "كُف عن الكذب. توقف عن السرقة.. إذا كان النظام الإيراني بحاجة إلى أموال للتعامل مع فيروس كورونا، فيمكنه الوصول إلى مليارات الدولارات من صندوق (علي) خامنئي (مرشد الثورة الإيرانية)، المعفي من الضرائب.

وأضافت: "إنها ليست العقوبات (الأمريكية). إنه النظام الإيراني.