الهجرة توزع أكثر من 160 ألف حصة إغاثية بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين أكثر من 160 ألف حصة إغاثية بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان.



وقالت مديرة قسم ممثلية محافظات الإقليم في الوزارة عليا حسين البزاز في بيان، إن فرق ممثلية الوزارة الميدانية تقوم بالتنسيق مع مديريات الصحة والدفاع المدني وبشكل دوري بتعقيم وتعفير المخيمات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .

وأضافت البزاز : ان الوزارة ارسلت كميات من المساعدات الاغاثية للنازحين في محافظات الاقليم بلغت اكثر من 160 الف حصة اغاثية للنازحين في مخيمات محافظات الاقليم .

واوضحت : تم توزيع(62349) حصة اغاثية في مخيمات اربيل و (93030) حصة للنازحين في مخيمات محافظة دهوك ، فيما وزعت (4724) حصة اغاثية اضافية للنازحين في مخيمات محافظة السليمانية ، فضلا عن توزيع 13 الف كمامة بين النازحين في مخيمات المحافظة نفسها .