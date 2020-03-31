اعتقال 42 صياداً في الفاو لمخالفتهم قرار الحظر الوقائي

اعتقلت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة البصرة 42 صياداً في قضاء الفاو جنوب المحافظة لمخالفتهم قرار الحظر الوقائي الذي فرضته خلية الأزمة منعا لتفشي وباء كورونا، ولمزاولتهم الصيد في الجانب الإيراني.



وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن "القوة الأمنية من شرطة الفاو وشرطة السيبة وبالتنسيق مع خفر السواحل اعتقلت الصيادين الـ 42 ونقلتهم إلى المراكز الأمنية المختصة.