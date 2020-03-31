تصديق أقوال متهمين اثنين بالاعتداء على أحد منتسبي خلية الأزمة في سامراء

صدقت محكمة تحقيق سامراء التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية أقوال متهمين اثنين عن جريمة الاعتداء على أحد منتسبي خلية الأزمة في مدينة سامراء.



وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن المنتسب (المعتدى عليه) من قبل المتهمين ابلغهم بغلق المقهى العائدة لهم بحسب التعليمات الصادرة من قبل خلية الازمة خشية من تفشي فيروس كورونا.



وأضاف أن المتهمين لم يستجيبوا ورفضوا غلق المقهى واستمروا بالعمل، مشيرا إلى أن : المنتسب قام بتبليغهم مرة ثانية الا انهم لم يلتزموا بذلك وقاموا بالاعتداء عليه واصابته اصابات متفرقة مع كسر يده بعد اللحاق به وتتبعه.