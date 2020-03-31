بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 31 آذار 2020
آخر الأخبار
رحيل اللاعب الدولي السابق باسل مهدي سائرون : حصول رئيس الوزراء المكلف على ثقة البرلمان مايزال صعبا الفتح : لامباحثات مع الزرفي في الظروف الحالية الجبهة التركمانية : لهذه الاسباب نؤيد رئيس الوزراء المكلف حزب بارزاني : لانريد ان نكون جزءا من الصراع الشيعي ـ الشيعي كورونا والاقتصاد العالمي.. بورصات عالمية تتراجع والنفط ينتكس التعليم العالي: التعليم الالكتروني ..بديل مؤقت عاجل.. وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تعلن تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ذي قار تعلن سلامة تسع حالات مشتبه باصابتها بكورونا من اصل 34 حالة اعتقال عراقي وإيرانيين اثنين لتجاوزهم الحدود بصورة غير شرعية بالبصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 آذار 2020 11:43 ص

صحة النجف: تسجيل ١٨ إصابة جديدة بفايروس كورونا

كورونا
أعلنت دائرة صحة النجف ، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 وقالت في بيان أن "صحة النجف سجلت 18 إصابة بعد قيام مختبر الصحة بإجراءات الفحوصات".

وأضاف أن "عدد الإصابات الكلي في المحافظة بلغت 99 إصابة وبواقع 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة، فضلأ عن مغادرة حالتين إلى بلدهما (إيران)".

وأكد البيان "اتخاذ الإجراءات العلاجية كافة للمصابين"، داعيا "المواطنين إلى الالتزام بتوصيات خلية الأزمة وبقرار حظر التجوال".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-339908-637212446681563062

رحيل اللاعب الدولي السابق باسل مهدي 31 آذار 2020 02:39 م

التعليم العالي

التعليم العالي: التعليم الالكتروني ..بديل مؤقت 31 آذار 2020 01:41 م

الصحة-768x480

صحة النجف: شفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا 31 آذار 2020 01:36 م

496809Image1

ذي قار تعلن سلامة تسع حالات مشتبه باصابتها بكورونا من اصل 34 حالة 31 آذار 2020 01:22 م

بغداد - كورونا

مدينة الطب تعلن عن دفن جميع المتوفين بفايروس كورونا في النجف 31 آذار 2020 01:00 م

الهجرة

الهجرة توزع أكثر من 160 ألف حصة إغاثية بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان 31 آذار 2020 12:09 م

محكمة تحقيق سامراء

تصديق أقوال متهمين اثنين بالاعتداء على أحد منتسبي خلية الأزمة في سامراء 31 آذار 2020 11:52 ص

ايوب اديشو

اوديشو يطلب من لاعبيه الاستمرار بالتدريب .. في المنزل 31 آذار 2020 11:38 ص

التعليقات