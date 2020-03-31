صحة النجف: تسجيل ١٨ إصابة جديدة بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف ، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقالت في بيان أن "صحة النجف سجلت 18 إصابة بعد قيام مختبر الصحة بإجراءات الفحوصات".



وأضاف أن "عدد الإصابات الكلي في المحافظة بلغت 99 إصابة وبواقع 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة، فضلأ عن مغادرة حالتين إلى بلدهما (إيران)".



وأكد البيان "اتخاذ الإجراءات العلاجية كافة للمصابين"، داعيا "المواطنين إلى الالتزام بتوصيات خلية الأزمة وبقرار حظر التجوال".