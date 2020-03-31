أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الإثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان.



وقال برزنجي في تصريح صحفي إن "نتيجة 11 فحصاً جديداً جاءت موجبة أي أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا منها 6 حالات في حلبجة وضواحيها وكلهم من الملامسين لمصابين سابقين بالفيروس، إلى جانب 4 حالات في السليمانية وواحدة في دربندخان.