اوديشو يطلب من لاعبيه الاستمرار بالتدريب .. في المنزل



طالب المدير الفني لفريق القوة الجوية بكرة القدم، ايوب اوديشو ، اللاعبين بالاستمرار بإجراء التدريبات للمحافظة على الجانب البدني.



وقال اوديشو في تصريح صحفي :" على الرغم من حظر التجول المفروض في عموم البلاد من قبل خلية الازمة خشية انتشار فايروس كورونا، الا ان ذلك لا يمنع مواصلة التدريبات في المنزل للمحافظة على اللياقة البدنية ، فضلا عن متابعة الوزن من خلال التغذية الصحية بالتشاور مع الجهاز الطبي للفريق".



واضاف :" ان هذا الاجراء يأتي ، لكون اغلب اللاعبين هم من خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية ، ويجب ان يكون اللاعب جاهزا للاستحقاقات المنتظرة بعد الخلاص من الفايروس ".



ف.ا