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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 11:33 ص

الاقتصاد النيابية : توجه لتقليص الاستيراد ودعم المنتج الوطني

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

اعلنت لجنة الاقتصاد والاســــتثمار في مجلس النــــواب، ان  الحكومة قلصت مبالغ الاستيراد لدعم المنتج المحلي العراقي.

وبين رئيس اللجنة احمد ســــليم الكنانــــي :"  ان  دعم الانتاج الوطني ومنــــح القــــروض الــــى الصناعيين هما مــــن  اولويات اللجنة"، مشــــيراً الى :" ان  احدى مبادرات البنك المركــــزي كانت لدعم المشاريع الصناعية بفائدة تصل الى 3 بالمئة ، وقد  اســــتثمرت لشراء خطوط انتاجية من دول صناعية ".

واضاف الكناني :" ان  اللجنــــة اقترحت على الحكومة تخصيص مبالغ ( في الموازنة العامة) لاعادة المصانع المتوقفــــة والمدمرة التابعة لوزارة الصناعة،  خصوصا تلــــك المنتجة للمواد التي تســــتخدم في الاســــتهلاك اليومــــي للمواطن، في حين يتم تأهيل المتبقي من تلك المصانع من الارباح التي تحققها المجموعة الاولى". 

 

ف.ا

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