صحة الكرخ: القضاء على كورونا مرهون بالتزام المواطنين

أكد مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، القضاء على فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين بشرط التزام المواطنين.



وقال الحجامي :"أتعهد بالقضاء على فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين بشرط التزام المواطن بتعليمات خلية الأزمة".



وأضاف أن "الحكومة أصدرت قراراتها لتجنب المواطن خطر الفيروس"، مشيراً إلى أن "الانتصار بيد المواطن ومدى التزامه بتوجيهات خلية الأزمة".



وتابع أن "تذبذب أعداد المصابين بين الكرخ والرصافة وبين المحافظات جاء بالدرجة الأولى لالتزام المواطن بالبقاء بالمنزل واستخدام متطلبات الوقاية الصحية".



وقرر مجلس الوزراء تمديد حظر التجوال في البلاد حتى 11 من الشهر المقبل.