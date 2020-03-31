رغم كورونا .. الانبار تشهد اكبر عملية تسويق للحنطة



اعلن قائمقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، علي داود الدليمي :" ان المحافظة تشهد عملية تسويق غير مسبوقة لمحصول الحنطة رغم اجراءات كورونا الاحترازية ".



وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان مناطق "البو زعيان" والحبانية والخالدية ومناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي، التي تعد من اهم المناطق في زراعة محصول الحنطة ، ستشهد عمليات تسويق غير مسبوقة رغم اجراءات كورونا ".



واضاف :" ان الموسم الحالي شهد استثمار اراضي زراعية جديدة ، وبالتالي ستشهد المحافظة اكتفاء ذاتيا من المحصول وتصدير الفائض الى المحافظات الاخرى ".



واشار الدليمي الى :" ان وزارة الزراعة جهزت المزارعين بالبذور والاسمدة وهي كافية لسد حاجتهم ، فضلا عن انتعاش الزراعة الديمية نتيجة الامطار ، اضافة الى ديمومة التيار الكهربائي في عمليات السقي للاراضي الكبيرة التي تم استصلاحها للمرة الاولى منذ تحرير الانبار من ارهابيي داعش ".

ف.ا