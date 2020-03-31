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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 آذار 2020 11:29 ص

رغم كورونا .. الانبار تشهد اكبر عملية تسويق للحنطة

عجز في محصول الحنطة لعام 2017


اعلن قائمقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، علي داود الدليمي :" ان المحافظة تشهد عملية تسويق غير مسبوقة لمحصول الحنطة رغم اجراءات كورونا الاحترازية ".

وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان مناطق "البو زعيان"  والحبانية والخالدية ومناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي، التي تعد من اهم المناطق في زراعة محصول الحنطة ، ستشهد  عمليات تسويق غير مسبوقة رغم اجراءات كورونا  ".

واضاف :" ان الموسم الحالي شهد استثمار اراضي زراعية جديدة ، وبالتالي  ستشهد  المحافظة  اكتفاء  ذاتيا  من المحصول وتصدير الفائض الى المحافظات الاخرى ".

واشار  الدليمي الى :" ان وزارة الزراعة جهزت المزارعين بالبذور والاسمدة وهي كافية لسد حاجتهم ،  فضلا عن انتعاش الزراعة الديمية نتيجة الامطار ، اضافة الى ديمومة التيار الكهربائي في عمليات السقي للاراضي الكبيرة التي تم استصلاحها للمرة الاولى منذ تحرير الانبار من ارهابيي داعش ". 

ف.ا

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