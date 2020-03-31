هكذا يسهم معتصمو كربلاء في مواجهة فايروس كورونا



يعكف معتصمو ساحة الاحرار في كربلاء، للاسبوع الثاني على التوالي ، على خياطة الكمامات الطبية وتوزيعها للمشاركة في مواجهة فايروس كورونا.



وقال احد منظمي الاعتصام :" منذ بداية الازمة ، وبعد تعليق نشاطات التظاهرات ، باشرنا بخياطة الكمامات وتزويد دائرة صحة كربلاء بها ، فضلا عن القوات الامنية ودائرة البيئة، اذ نقوم يوميا بخياطة 400 كمامة ".



واضاف :" ان المعتصمين قاموا ايضا بتنظيم حملات للتعقيم والتعفير في مختلف مناطق كربلاء وتوزيع السلات الغذائية على العوائل الفقيرة والمتعففة للمشاركة في مواجهة الازمة التي تمر بها البلاد بسبب فايروس كورونا ".



ف.ا